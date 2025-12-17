《神州經脈》財政收入增速不變，海南自貿港明封關，人幣止六連升

滬深三大指數今日（17日）全線反彈，滬綜指收升1.19%報3870.28點，深成指揚2.4%，創業板指漲3.39%。兩市全天成交1.81萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升870億元或5%。中央財辦官員表示，預計中國全年經濟增速5%左右，明年繼續實施更加積極的財政政策。有券商指，跨年行情啟動前市場多有調整，但隨著新增利好累積，調整或近尾聲，短期大盤將呈現震盪盤升格局。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0460，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，止六連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0573，較上個交易日升29點子，兩連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較路透預測偏弱近190點。



*今日新聞精選*



1. 對於有報道指，泰國軍隊在與柬埔寨的衝突中，在柬軍陣地上繳獲了中國製造的反坦克導彈等裝備，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，具體情況應向中方的主管部門了解。郭嘉昆同時強調，中國與泰國、柬埔寨以往都開展了正常的防務合作，不針對任何第三國，更與柬泰邊境的衝突無關。



2. 財政部今日公布，1-11月，全國一般公共預算收入200516億元，同比增長0.8%，增幅與1-10月持平。其中，全國稅收收入164814億元，同比增長1.8%；非稅收入35702億元，同比下降3.7%。主要稅收收入項目中，印花稅同比增27%，其中證券交易印花稅增70.7%，較1-10月收窄17.4個百分點。1-11月，全國一般公共預算支出248538億元，同比增長1.4%，增幅較1-10月收窄0.6個百分點。



3. 海南自貿港將於明日正式啟動全島封關運作。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上答問稱，一系列涉及貿易自由、投資便利、金融開放等方面的創新舉措，將給台商台企帶來更多機遇和利好。台商台企可依托自貿港制度型開放優勢，在海南拓展新空間、實現新發展，更好地融入國家發展新格局，共享自貿港發展新機遇。據了解，封關運作後，「零關稅、低稅率、簡稅制」會逐步創造條件全面實施。



4. 2025小米「人車家全生態」合作夥伴大會今日舉行。小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰披露，截至今年9月，小米全球月活躍用戶數達到7.42億；未來五年將在研發上投入2000億，其中明年預計投入約400億。另外，有「AI天才少女」之稱的前DeepSeek研究員羅福莉上月宣布已加入小米後，今日首次以小米MiMo大模型負責人身份對外亮相並發表演講，介紹了小米剛於昨日正式發布並開源新模型MiMo-V2-Flash。



5. 百度今日舉行「百度AI開放日」暨百度健康新品升級與生態開放大會，正式升級發布百度文心健康管家。該產品定位於24小時待機的「全能家庭醫生」，覆蓋輕症諮詢、複雜疾病規劃、泛健康管理全鏈路服務，還將上線雙工數字人隨訪與多學科會診群聊等功能。百度健康同時推出原子計劃，向行業免費開放B端夥伴低門檻搭建AI健康服務，以打破醫療行業自建模型門檻高、資源流動的困境。另外，百度健康發布了行業首個健康從業者專屬可控的AI創作平台Dr.Flow。



6. 騰訊混元世界模型1.5(Tencent HY WorldPlay)今日正式發布，只需輸入文字描述或者圖片即可創建專屬的互動世界，通過鍵盤、鼠標或手柄，即可實時控制虛擬相機的移動和轉向。據悉，該模型首次開源了業界最系統、最全面的實時世界模型框架，涵蓋數據、訓練、流式推理部署等全鏈路、全環節。



7. 據《界面新聞》報道，12月15日美團優選全國撤倉。此前6月該業務已關閉下線大多數省區，僅保留廣東、浙江兩個省份的部分服務，此次關停是美團優選業務收縮的後續。在投入超千億元後，美團優選在社區團購領域的數年探索最終劃上了句號。據報相關員工將轉崗至快樂猴、小象超市等其他業務部門，該兩項業務都進入了業務探索和加速開城階段。



8. 上海諾基亞貝爾告別中外合資身份，成為外商獨資企業。據《澎湃新聞》今日報道，芬蘭知名通信設備廠商諾基亞表示，諾基亞已於12月12日順利完成與中國華信郵電科技有限公司關於上海諾基亞貝爾股份有限公司股權的交割，自此成為諾基亞貝爾的唯一股東。諾基亞貝爾的前身上海貝爾股份有限公司，成立於1984年，是中國第一家中外合資通信企業。