17/12/2025 17:51

《中菲關係》國防部：菲律賓非法侵闖仙賓礁潟湖，中方採取必要措施維護主權

　　據國防部網站消息，有記者提到稱，12月16日，菲律賓國防部長在社交媒體平台發表聲明，誣稱中國海上管控力量在仙賓礁附近海域對菲漁民採取「危險且不人道」行為，否認菲漁民持刀威脅中國海警等。

　　對此，國防部新聞發言人蔣斌表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭議的主權，這具有充分的歷史和法理依據。菲方有組織有預謀糾集大量船只非法侵闖仙賓礁潟湖，菲方人員甚至持刀威脅現場執法的中國海警，氣焰囂張、性質惡劣。中方採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。面對事實真相，菲方某些人睜眼說瞎話，狡辯抵賴自身侵權挑釁行徑，還對中方反咬一口，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。

　　蔣斌指出，一段時間以來，菲方頻繁在海上製造事端，反覆上演自編自導的鬧劇，處心積慮對中方抹黑指責，攪動南海局勢、破壞地區穩定。「我們正告菲方，碰瓷賣慘、煽宣炒作改變不了菲方非法侵權的性質，誤導不了國際社會的認知，動搖不了中方依法維權的決心」。對於一切侵權挑釁行徑，中方都將繼續採取有力有效措施予以堅決應對。
《經濟通通訊社17日專訊》

