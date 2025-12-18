海天味業(03288)：擬派特息每股0.3人幣

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

海天味業(03288)(滬:603288)公布，2025年佛山市海天調味食品股份有限公司整體保持了較好的發展態勢和較強的競爭力，又恰逢全球最大的調味品生產基地-海天高明園區投產20周年且獲評「世界燈塔工廠」，經公司董事會決議，公司擬實施一次特別分紅。



除回購專用證券賬戶中的股份外，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3元人民幣（含稅）。截至董事會審議通過特別分紅之日，公司總股本約58.52億股，扣除回購專用證券賬戶中的股份數量約528.9萬股，以此計算的擬派發現金紅利的股本基數為約58.47億股，擬派發現金紅利總額為約17.54億元人民幣（含稅）。



現金股利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額以公司股東會審議通過特別分紅之日前一周中國人民銀行每日公布港幣兌人民幣中間價的平均價計算。



公司表示，本次特別分紅尚需提交公司股東會審議。為釐定有權收取特別分紅的H股股東，公司將於2026年1月15日（星期四）至2026年1月16日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月16日（星期五）名列公司H股股東名冊的股東，均有權收取特別分紅。為符合資格，H股股東須不遲於2026年1月14日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。公司將於2026年2月6日（星期五）向於2026年1月16日（星期五）名列公司H股股東名冊的股東派發特別分紅。

《經濟通通訊社18日專訊》