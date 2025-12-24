  • 會員
24/12/2025 17:05

《神州經脈》滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策

▷ 滬指收升0.53%報3940.95點，成交額1.88萬億元
▷ 人民幣兌美元即期匯率收報7.0161，五連升破7.02關
▷ 北京調整非戶籍居民購房社保年限，多子女家庭可多購一套

　　滬綜指今天走出六連漲，全日收升0.53%報3940.95點，深成指收漲0.88%，創業板指揚0.77%。滬深兩市全日成交額1.88萬億(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量197億元或1%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日升破7.02關口，收報7.0161，較上個交易日4時30分收盤價升126點子，五連升，再創2024年9月30日以來近15個月新高。離岸人民幣兌美元(CNH)升破7.01關口，距離收復7.0整數關口僅「一步之遙」。今日人民幣兌一美元中間價報7.0471，較上個交易日升52點子，兩連升，續創2024年9月30日以來近15個月新高，較路透預測偏弱約230點。

*今日新聞精選*

1. 美國貿易代表署23日宣布，中國實行了「不公平的」措施，企圖主導半導體產業，美國擬自2027年起對中國半導體產業加徵關稅。中國外交部發言人林劍今日回應表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。林劍強調，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

2. 人行等八部門發布《關於金融支持加快西部陸海新通道建設的意見》，從深化跨省跨境金融監管協作等方面提出21條重點舉措，推動發揮好「融資」和「結算」兩項金融核心功能，支持西部陸海新通道高質量發展。其中提出，探索境內外金融市場互聯互通，支持企業依法合規赴新加坡、香港融資。探索數字金融國際合作，支持探索推進內地與新加坡數字人民幣跨境支付試點。

3. 據《路透》引述消息人士透露，中國財政部在23日召集承銷商開會時預計，2026年國債發行總規模仍會保持在比較高的水平。消息人士表示，財政部指出2026年保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量；同時均衡國債發行期限，統籌一般國債與特別國債，國債與地方債的發行節奏，保障政府債券的供求合理性。

4. 北京今日發布進一步優化調整本市房地產相關政策的通知。非本市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿2年及以上；購買五環外商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿1年及以上；對二孩及以上的多子女居民家庭，在執行現有住房限購政策基礎上，可在五環內再多購買一套商品住房；借款申請人使用公積金貸款購買二套住房的，最低首付款比例不低于25%。

5. 標普公布，將萬科的長期評級從「CCC-」下調至「SD」(選擇性違約)，稱對萬科的SD評級不含展望。該行將萬科20億元境內債寬限期延長視作不良債務重組，等同於違約。同時將其評級從信貸觀察名單中移除，其評級於11月27日被列入負面觀察。

6. 據《彭博》報道指，在貿易戰帶來的逆風影響單通道噴氣式客機C919的生產之後，中國商飛料將無法實現該旗艦機型下調後的年度交付目標，這對其全球擴張計劃造成了打擊。航空諮詢機構Cirium等數據顯示，截至12月22日，中國商飛今年僅交付了13架旗艦機型C919飛機。這與該公司2024年全年向航空公司交付的C919飛機數量相同。

7. 字節跳動Seed團隊宣布推出形式化數學推理專用模型Seed Prover 1.5。據介紹，相比上一代模型，Seed Prover 1.5在16.5小時內，針對IMO 2025的前5道題目生成了完整可編譯驗證的Lean證明代碼，換算成績為35/42，達到此前IMO評分標準的金牌分數線。目前，Seed Prover 1.5的技術報告已對外公開，後續將開放API。

8. 據《上海證券報》報道，北京市機器人產業協會將於12月26日成立。協會由中國電子信息產業發展研究院(賽迪研究院)、北京人形機器人創新中心有限公司等多家單位聯合發起成立。協會定位產業智庫與協作平台，將系統開展政策研究、行業數據分析，組織展會與交流活動等。

照顧者 情緒健康

