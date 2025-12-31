《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3044.84
|寒武紀
|(688256)
|1625.08
|工業富聯
|(601138)
|1468.29
|洛陽鉬業
|(603993)
|1103.66
|江西銅業
|(600362)
|1000.04
|中國鋁業
|(601600)
|901.53
|貴州茅台
|(600519)
|890.49
|中國中免
|(601888)
|777.65
|兆易創新
|(603986)
|760.92
|藥明康德
|(603259)
|743.41
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|2305.99
|中際旭創
|(300308)
|2005.51
|航天發展
|(000547)
|1954.81
|寧德時代
|(300750)
|1828.59
|陽光電源
|(300274)
|1762.57
|天孚通信
|(300394)
|1438.75
|三花智控
|(002050)
|1098.17
|立訊精密
|(002475)
|1094.81
|英維克
|(002837)
|979.03
|北方華創
|(002371)
|954.35
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》
