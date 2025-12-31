  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

31/12/2025 17:39

《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3044.84
寒武紀(688256)1625.08
工業富聯(601138)1468.29
洛陽鉬業(603993)1103.66
江西銅業(600362)1000.04
中國鋁業(601600)901.53
貴州茅台(600519)890.49
中國中免(601888)777.65
兆易創新(603986)760.92
藥明康德(603259)743.41
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)2305.99
中際旭創(300308)2005.51
航天發展(000547)1954.81
寧德時代(300750)1828.59
陽光電源(300274)1762.57
天孚通信(300394)1438.75
三花智控(002050)1098.17
立訊精密(002475)1094.81
英維克(002837)979.03
北方華創(002371)954.35

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社31日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

上一篇新聞︰31/12/2025 17:58  【ＡＩ】中國科技企業據報已訂購逾200萬顆H200芯片，英偉達向台積電加單生產

其他
More

31/12/2025 18:11  【聚焦人幣】9月末中國外債餘額2.37萬億美元，較6月末下降2.8%

31/12/2025 18:07  《神州金融》外匯局：截至９月末中國對外淨資產４﹒０５萬億美元

31/12/2025 18:01  【ＡＩ】上緯新材正式進軍個人機器人新賽道，首款產品啟元Q1發布

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

反移民與搶人才日趨全球化

30/12/2025 16:25

大國博弈

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區