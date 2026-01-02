【內房困局】《求是》：房地產企業債務仍然較高，要做好風險防範和應對預案

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

官媒《求是》雜誌最新一期刊發的中國住建部政策研究中心研究員鍾庭軍撰寫的評論文章指出，要以更有力更精準的舉措，加強對房地產市場的宏觀調控，持續改善和穩定房地產市場預期；做好風險防範和應對預案，目前房地產企業債務仍然較高，不排除個別企業仍有破產重組的可能，要未雨綢繆，有效做好應對。



該篇文章題為《改善和穩定房地產市場預期》。文章指，房地產產業鏈條長、關聯度高，涉及鋼鐵、水泥、家電、家具等幾十個上下游行業，對投資、消費、就業等關鍵經濟指標均有顯著影響，仍然是支撐國民經濟的基礎產業。有關研究機構推算，中國城鄉每年新建住宅規模應在1000萬-1490萬套之間，房地產發展仍有不小的市場潛力。



*盡可能縮短調整時間，熨平市場波動*



文章指出，在各項政策支持下，當前房地產市場總體穩定，但也有一些城市房地產市場在止跌回穩過程中出現波動，房地產開發投資延續下降態勢。要深刻把握房地產業發展規律，正確認清當前形勢，保持戰略定力，積極主動作為，以更有力更精準的舉措，加強對房地產市場的宏觀調控，持續改善和穩定房地產市場預期，盡可能縮短調整時間，熨平市場波動，推動房地產市場平穩健康高質量發展。



文章又指，政策力度要符合市場預期，政策要一次性給足，不能採取添油戰術，導致市場與政策陷入博弈狀態。同時，要徹底改變房地產開發方式，支持房企加快從以新房銷售為主向更多持有物業、提供高品質多樣化居住服務轉型。除價格之外，對直接影響社會預期的關鍵指標和關鍵事件也要加強監測，如房地產投資、法拍房數量、房企倒閉或債務重組等，對於敏感性指標的發布要做好專家解讀。

