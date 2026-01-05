《Ａ股焦點》開普雲揚逾10%，斥2億元成立智能存儲公司，含AI相關業務

企查查APP顯示，近日，開普雲智能存儲（深圳）有限公司成立，註冊資本2億元（人民幣．下同），經營範圍包含人工智能應用軟件開發；集成電路芯片設計及服務；集成電路製造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由開普雲(滬:688228)全資持股。



開普雲今日高開高走，現揚10.22%，報214.5元。

《經濟通通訊社5日專訊》