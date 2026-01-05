  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 11:09

《Ａ股焦點》開普雲揚逾10%，斥2億元成立智能存儲公司，含AI相關業務

　　企查查APP顯示，近日，開普雲智能存儲（深圳）有限公司成立，註冊資本2億元（人民幣．下同），經營範圍包含人工智能應用軟件開發；集成電路芯片設計及服務；集成電路製造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由開普雲(滬:688228)全資持股。

　　開普雲今日高開高走，現揚10.22%，報214.5元。
《經濟通通訊社5日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

中國經濟化險為夷，2026年如何走？

02/01/2026 10:18

大國博弈

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區