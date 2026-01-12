  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

12/01/2026 11:17

《駐京專電》北京市人大會議25日召開，審議北京市政府工作報告等

　　北京市第十六屆人民代表大會第四次會議將於2026年1月25日召開，將審議北京市政府工作報告等。此外，北京市政協主席會議建議1月24日召開市政協十四屆四次會議。

　　北京市人大會議建議的議程包括：聽取和審議北京市人民政府工作報告；審查和批准北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要；審議北京市2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告，審查和批准北京市2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告與2026年國民經濟和社會發展計劃；審議北京市2025年預算執行情況和2026年預算草案的報告，審查和批准北京市2025年預算執行情況的報告和2026年預算；聽取和審議北京市人民代表大會常務委員會工作報告；審議北京市人民代表大會常務委員會關於提請審議《北京城市副中心條例（草案）》的議案；審議北京市人民代表大會常務委員會關於提請審議《北京市養老服務條例（草案）》的議案；聽取和審議北京市高級人民法院工作報告；聽取和審議北京市人民檢察院工作報告；選舉事項。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰12/01/2026 11:47  《中加關係》副財長廖岷晤加拿大前總理克雷蒂安，願恢復經濟財…

下一篇新聞︰12/01/2026 11:14  《中國要聞》賈桂德接任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他…

其他
More

12/01/2026 13:36  《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒８％，創業板指漲１﹒４％

12/01/2026 11:56  天貓發布２０２６年５０個藍海機會賽道，含智能機器人、ＡＩ眼…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區