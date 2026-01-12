《駐京專電》北京市人大會議25日召開，審議北京市政府工作報告等

北京市第十六屆人民代表大會第四次會議將於2026年1月25日召開，將審議北京市政府工作報告等。此外，北京市政協主席會議建議1月24日召開市政協十四屆四次會議。



北京市人大會議建議的議程包括：聽取和審議北京市人民政府工作報告；審查和批准北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要；審議北京市2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告，審查和批准北京市2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告與2026年國民經濟和社會發展計劃；審議北京市2025年預算執行情況和2026年預算草案的報告，審查和批准北京市2025年預算執行情況的報告和2026年預算；聽取和審議北京市人民代表大會常務委員會工作報告；審議北京市人民代表大會常務委員會關於提請審議《北京城市副中心條例（草案）》的議案；審議北京市人民代表大會常務委員會關於提請審議《北京市養老服務條例（草案）》的議案；聽取和審議北京市高級人民法院工作報告；聽取和審議北京市人民檢察院工作報告；選舉事項。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》