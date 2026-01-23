  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 17:43

《中國監管》中證監：余韓操縱67個帳戶推高博士眼鏡股價，罰沒共10億

　　中國證監會下發行政處罰決定書（〔2026〕1號）顯示，對余韓操縱證券市場行為進行立案調查。經查明，當事人余韓在2019年6月25日至2024年8月16日，控制使用「陳某某」等67個帳戶交易「博士眼鏡」(深:300622)。操縱期間，余韓通過集中資金優勢、持股優勢連續買賣，在自己實際控制的帳戶之間進行交易等手段操縱「博士眼鏡」，影響股票交易價格和交易量。

　　根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，中證監依據《證券法》第一百九十二條的規定，決定沒收余韓違法所得5.1億餘元（人民幣．下同），並處以同等罰款，即合共沒收並罰款10.2億餘元。

　　中證監認為，在案證據足以證明余韓存在操縱「博士眼鏡」股票的主觀意圖，余韓的操縱行為對「博士眼鏡」價量產生明顯影響。操縱期間，「博士眼鏡」股票價格從每股13.72元上漲至每股37.81元，漲幅達175.58%。同期，深證成指下跌9.36%，偏離184.94個百分點。

　　中證監指，余韓並無行政處罰法當中規定的「應當從輕或者減輕處罰」情形，綜合考慮余韓違法事實、情節及應承擔責任，量罰適當。
《經濟通通訊社23日專訊》

