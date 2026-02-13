《中國要聞》兩部門明確跨境電商企業零售進口食品召回責任

據《央視新聞》報道，市場監管總局、商務部近日聯合發布《關於進一步加強跨境電商零售進口食品召回監管的公告》（以下簡稱《公告》）。以明確境內召回主體為切入點，進一步壓緊壓實跨境電商企業、受委託企業、跨境電商平台等主體責任。



《公告》明確跨境電商零售進口境內召回主體。明確跨境電商企業承擔跨境電商零售進口食品安全主體責任，要求其應當委託一家境內食品生產經營企業開展跨境電商零售進口食品召回工作，並將受委託企業信息報備跨境電商第三方平台經營者。



同時，強化跨境電商企業相關義務。要求跨境電商企業發現相關食品存在質量安全風險或發生質量安全問題時，應當立即停止銷售，通知受委託企業召回已銷售食品並妥善處理。召回和處理情況應當及時向市場監管等部門報告。



另外，壓實跨境電商平台責任。要求跨境電商平台應督促跨境電商企業加強質量安全風險防控，敦促跨境電商企業和受委託企業做好召回等工作。對不採取主動召回措施的跨境電商企業，暫停為其提供平台服務。市場監管部門將加大召回監管力度，對不履行召回相關義務的跨境電商企業、受委託的境內企業及跨境電商平台，將嚴格依法依規處理，並通報有關部門納入信用管理。

《經濟通通訊社13日專訊》