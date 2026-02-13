《中國要聞》公安部：對涉煙犯罪重拳出擊，深挖製假窩點和供銷鏈

公安部近日召開部分地方公安機關打擊涉煙犯罪專項部署視頻會，研究部署當前和今後一個時期打擊涉煙犯罪重點工作，強調要按照「清源斷鏈」專項行動部署要求，對涉煙犯罪主動出擊、重拳出擊，堅決打出聲威、打出實效。



會議指，當前臨近春節，煙草產品進入銷售旺季，涉煙犯罪易發高發。要緊盯春節前後關鍵節點，迅速採取有力措施，集中突破一批大要案件。要全面加強線索摸排，針對涉煙犯罪專業化、職業化和隱蔽性強等特點，從行政處罰案件、在偵案件、網上信息和本地重點部位等多渠道入手，擴大情報線索來源和廣度深度，切實提高主動發現能力。



要強力開展破案攻堅，按照「全鏈條、全環節、全要素」要求，加強線索深挖和串並分析，深挖徹查產供銷犯罪產業鏈和製假窩點，依法嚴厲打擊幕後組織者、團夥骨幹，實現全鏈條深度打擊。



針對案件高發地、黑灰產業鏈等問題，要積極配合煙草部門，推動相關地方黨委和政府實施綜合治理，一體推進打防建宣，多維度瓦解違法犯罪生態，最大限度鏟除涉煙犯罪滋生土壤和空間。

《經濟通通訊社13日專訊》