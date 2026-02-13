  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/02/2026 11:20

《中國要聞》公安部：對涉煙犯罪重拳出擊，深挖製假窩點和供銷鏈

　　公安部近日召開部分地方公安機關打擊涉煙犯罪專項部署視頻會，研究部署當前和今後一個時期打擊涉煙犯罪重點工作，強調要按照「清源斷鏈」專項行動部署要求，對涉煙犯罪主動出擊、重拳出擊，堅決打出聲威、打出實效。

　　會議指，當前臨近春節，煙草產品進入銷售旺季，涉煙犯罪易發高發。要緊盯春節前後關鍵節點，迅速採取有力措施，集中突破一批大要案件。要全面加強線索摸排，針對涉煙犯罪專業化、職業化和隱蔽性強等特點，從行政處罰案件、在偵案件、網上信息和本地重點部位等多渠道入手，擴大情報線索來源和廣度深度，切實提高主動發現能力。

　　要強力開展破案攻堅，按照「全鏈條、全環節、全要素」要求，加強線索深挖和串並分析，深挖徹查產供銷犯罪產業鏈和製假窩點，依法嚴厲打擊幕後組織者、團夥骨幹，實現全鏈條深度打擊。

　　針對案件高發地、黑灰產業鏈等問題，要積極配合煙草部門，推動相關地方黨委和政府實施綜合治理，一體推進打防建宣，多維度瓦解違法犯罪生態，最大限度鏟除涉煙犯罪滋生土壤和空間。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

上一篇新聞︰13/02/2026 11:21  《行業數據》汽車流通協會：１月二手車市場交易量近１７３萬輛…

其他
More

13/02/2026 11:52  【ＡＩ】全球首家機器人9S店湖南長沙開業，集合展示、交易、服務與成果孵化功能

13/02/2026 11:52  【ＡＩ】百度優選官方電商Skill登陸OpenClaw，開放跨平台比價等五大能力

13/02/2026 11:41  《Ａ股行情》滬綜指半日收低０﹒７％守４１００點，軍工、半導…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區