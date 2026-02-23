【ＡＩ】內地人形機器人租賃市場量增價跌，平台訂單排到3月

繼去年宇樹科技的機器人登上央視春晚後，今年央視春晚又有4家企業(宇樹科技、銀河通用、松延動力、魔法原子)的機器人亮相，令人形機器人再度爆紅。機器人表演租賃市場持續火熱，租金更隨著市場供應增加而越來越便宜。據《上海證券報》引述上海的機器人租賃從業者指，今年春節檔的機器人租賃基本上提前一個月已經訂滿，如果臨近春節下單，一天的租金可能從平常的幾千元(人民幣．下同)上漲到1萬元，而隨著產能釋放和市場供給增加，機器人租賃價格一路下跌。



該業者指出，會跳舞的機器人去年初的日租金約在2萬元左右，不會跳舞的也要1萬元以上，但目前會跳舞的只需約6000元，包操作員和往返運輸，不會跳舞的更只需2000-4000元。該業者坦言，去年基本上一個月可以回本，「現在租賃價格從幾萬塊到幾千塊，成本沒有變，但是回本周期明顯拉長」。



報道又引述寧波一家從事機器人表演租賃的公司稱，春晚播出後諮詢量明顯增加，尤其是「春晚同款」更受歡迎。以宇樹機器人為例，目前預訂3月的機器人表演，兩台可跳舞機器人日租金約8000元，可提供約1分鐘的舞蹈表演，共有4套舞蹈，並配備2名機器人操作員到場服務。



此外，報道指，京東(09618)方面披露，今年1月京東自營機器人租賃業務成交額環比增超100%，多個機器人、機器狗熱門機型一機難求，目前訂單已排到3月中旬。日租金方面，宇樹Go2-X、Go2-Pro、智元D1 Pro、雲深處絕影Lite3等主流機器狗低至78元起；宇樹U1、智元靈犀X2人形機器人（含上門工程師服務）也低至1796元起。

《經濟通通訊社23日專訊》