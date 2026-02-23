  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 10:15

【ＡＩ】內地人形機器人租賃市場量增價跌，平台訂單排到3月

　　繼去年宇樹科技的機器人登上央視春晚後，今年央視春晚又有4家企業(宇樹科技、銀河通用、松延動力、魔法原子)的機器人亮相，令人形機器人再度爆紅。機器人表演租賃市場持續火熱，租金更隨著市場供應增加而越來越便宜。據《上海證券報》引述上海的機器人租賃從業者指，今年春節檔的機器人租賃基本上提前一個月已經訂滿，如果臨近春節下單，一天的租金可能從平常的幾千元(人民幣．下同)上漲到1萬元，而隨著產能釋放和市場供給增加，機器人租賃價格一路下跌。

　　該業者指出，會跳舞的機器人去年初的日租金約在2萬元左右，不會跳舞的也要1萬元以上，但目前會跳舞的只需約6000元，包操作員和往返運輸，不會跳舞的更只需2000-4000元。該業者坦言，去年基本上一個月可以回本，「現在租賃價格從幾萬塊到幾千塊，成本沒有變，但是回本周期明顯拉長」。

　　報道又引述寧波一家從事機器人表演租賃的公司稱，春晚播出後諮詢量明顯增加，尤其是「春晚同款」更受歡迎。以宇樹機器人為例，目前預訂3月的機器人表演，兩台可跳舞機器人日租金約8000元，可提供約1分鐘的舞蹈表演，共有4套舞蹈，並配備2名機器人操作員到場服務。

　　此外，報道指，京東(09618)方面披露，今年1月京東自營機器人租賃業務成交額環比增超100%，多個機器人、機器狗熱門機型一機難求，目前訂單已排到3月中旬。日租金方面，宇樹Go2-X、Go2-Pro、智元D1 Pro、雲深處絕影Lite3等主流機器狗低至78元起；宇樹U1、智元靈犀X2人形機器人（含上門工程師服務）也低至1796元起。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰23/02/2026 10:16  【ＡＩ】智平方完成B輪系列超10億元融資，公司估值正式超過百億

其他
More

23/02/2026 11:15  《中國要聞》飛豬：春節假期國內遊訂單量創新高，酒店間夜量增…

23/02/2026 11:00  【ＡＩ】支付寶「ＡＩ付」、螞蟻阿福Ａｐｐ用戶數雙雙破億

23/02/2026 11:00  【關稅戰】美最高院判特朗普關稅違法，中國商務部：正全面評估

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話...

23/02/2026 10:14

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區