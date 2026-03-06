百濟神州(06160)：授出受限制股份單位

百濟神州(06160)(滬:688235)公布，於本月2日，董事會薪酬委員會根據2016期權及激勵計劃的條款授予188名承授人合共21197股美國存託股份受限制股份單位。該等受限制股份單位相當於約27.6萬股股份，約佔公司發行股份總數的0.02%。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
06/03/2026 17:49
百濟神州(06160)(滬:688235)公布，於本月2日，董事會薪酬委員會根據2016期權及激勵計劃的條款授予188名承授人合共21197股美國存託股份受限制股份單位。該等受限制股份單位相當於約27.6萬股股份，約佔公司發行股份總數的0.02%。
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
上一篇新聞︰06/03/2026 17:50 《中國要聞》追覓科技打擊假信息博流量：涉事者已認錯並全平台…
下一篇新聞︰06/03/2026 17:41 【ＡＩ】阿里千問App推婦女節活動，抽「AI辦事卡」最高立減188元人民幣
06/03/2026 18:11 龍源電力（００９１６）：２月完成發電量按年增長０﹒７３％
06/03/2026 17:58 【數據前瞻】機構：內地2月CPI漲幅料擴至0.8%，PPI跌幅續收窄
新聞
股票
美股
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
IPON
多櫃台N