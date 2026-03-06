百濟神州(06160)：授出受限制股份單位

百濟神州(06160)(滬:688235)公布，於本月2日，董事會薪酬委員會根據2016期權及激勵計劃的條款授予188名承授人合共21197股美國存託股份受限制股份單位。該等受限制股份單位相當於約27.6萬股股份，約佔公司發行股份總數的0.02%。

《經濟通通訊社6日專訊》