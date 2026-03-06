  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 09:10

【十五五】半導體業界籲國家層面設集成電路整合機制，創立「中國ASML」

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國半導體專家籲國家建立集成電路整合機制
▷ 聚焦解決EDA、EUV光刻機、硅片三大關鍵問題
▷ 建議制定企業整合政策並加大產業投資集中度

　　中國半導體業界專家和高管最新撰文，呼籲「十五五」（2026-2030年）期間須由國家層面建立集成電路產業整合機制，先解決電子設計自動化(EDA)、極紫外光刻(EUV)和硅片這三個集成電路產業體系發展的關鍵問題。

　　這篇發布在中國科學技術協會主辦的核心期刊《科技導報》的論文，題為《構建自主可控的集成電路產業體系》，由中國科學院院士王陽元和業內專家、公司高管聯合撰寫，其中包括華大九天(深:301269)董事長劉偉平、長江存儲科技控股董事長陳南翔、北方華創(深:002371)董事長趙晉榮。

　　文章稱，美國遏制中國集成電路產業發展主要是利用EDA、設備和材料三張牌。「十五五」期間應首先解決EDA、EUV和硅片這三個關鍵問題。

*專家建議加大對產業投資強度和集中度*

　　文章以光刻機為例指出，ASML的EUV有10萬個零部件，零部件供應商有5000家，ASML不過是集大成者。據報道，中國EUV的激光光源、移動平台和光學系統均在不同單位取得突破性進展，如何以舉國之力將其集成，是「十五五」期間必須解決的問題。「如何創立中國的ASML，讓『被集成者』跳出『名利』的藩籬，統一調度資金和人力資源，是有關部門應立即制定實施方案的緊急課題。」文章稱。

　　就「十五五」集成電路的發展，他們建議研究制定有利於企業整合、併購的政策；通過國產化應用的補貼、保險等方式，加速已研制成功產品的國產化進程；要加大對中國集成電路產業的投資強度和集中度等。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】丁薛祥：落實行政主導需特區政府和社會各界共同努力

06/03/2026 11:24

聚焦兩會2026

說說心理話

中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

06/03/2026 09:36

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區