  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

13/03/2026 17:57

【聚焦數據】1月中國非金融類對外直接投資120.5億美元，同比下降11.1%

　　據商務部、外匯局統計，2026年1月，中國全行業對外直接投資1210.2億元人民幣，同比增長34.2%（以美元計為172.8億美元，增長37.7%）。

　　其中，中國境內投資者共對全球131個國家和地區的1871家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資843.6億元人民幣，下降13.4%（以美元計為120.5億美元，下降11.1%）。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

上一篇新聞︰13/03/2026 18:01  【中東戰火】印度冀中國放寬尿素出口限制，中國外交部未正面回應

下一篇新聞︰13/03/2026 17:46  滴滴：從未推出「８年超齡車延期３年營運」政策

其他
More

13/03/2026 18:13  【數據解讀】國泰君安國際：M1、新增貸等數據表明中國經濟活動力逐步增強

13/03/2026 18:09  【數據解讀】內地2月新增貸遜預期，澳新銀行：表內貸款因債務置換繼續承壓

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

說說心理話

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區