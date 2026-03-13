【聚焦數據】1月中國非金融類對外直接投資120.5億美元，同比下降11.1%

據商務部、外匯局統計，2026年1月，中國全行業對外直接投資1210.2億元人民幣，同比增長34.2%（以美元計為172.8億美元，增長37.7%）。
其中，中國境內投資者共對全球131個國家和地區的1871家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資843.6億元人民幣，下降13.4%（以美元計為120.5億美元，下降11.1%）。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/03/2026 17:57
