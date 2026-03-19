《中菲關係》中方不會限制對菲出口化肥？中方：滿足國內需求同時部分出口

中國駐菲律賓大使館17日發文指，中國駐菲律賓大使井泉當天分別會見了菲律賓農業部長勞雷爾和菲律賓能源部長莎倫．加林，分別就農業領域和能源領域合作進行交流。《路透》指，勞雷爾18日受訪時透露，井泉與他會晤時保證中國不會限制對菲律賓的化肥出口，儘管中東戰爭對全球供應構成風險。



在今日的中國外交部例行記者會上，有記者問到，菲方是否有意依靠中方幫助來增強能源安全？雙方是否討論了石油供應問題？中方能否像化肥出口問題一樣，在能源供應問題上給予菲律賓同樣保證？



對此，外交部發言人林劍表示，中國是化肥生產和消費的大國，也是國際化肥貿易的重要參與者。在滿足國內需求的同時，部分化肥出口國際市場。「你提到的具體問題，建議可以向中方的主管部門進一步了解」。至於中方是否與其他東南亞國家也進行了類似討論，林劍稱，中方願同其他國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。



林劍並指，中東局勢衝擊了全球的能源安全。有關國家應當立即停止軍事行動，防止地區動盪，對全球的經濟發展造成更大影響。中方願同東南亞國家加強協調配合，共同應對能源安全問題。



本月初《彭博》曾引述知情人士指，中國政府已通知國內最大型的煉油企業暫停出口柴油和汽油；至近日再引述知情者稱，中國進一步收緊對化肥出口的管制，以確保國內春耕用肥的供應和價格穩定。（jq、sl）

《經濟通通訊社19日專訊》