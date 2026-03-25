《中日關係》中國外交部促日方徹查闖使館自衛隊員：你見過有人持刀入去找大使交談？

日本一名年約23歲的陸上自衛隊海老野駐地三等陸尉，24日強闖東京都港區的中國駐日本大使館後被捕。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時表示，中國駐日使館正與日本警方協調後續處理事宜。



林劍指，這一不法之徒已移交日本警方。日本警方查證並公開的信息顯示，此人為日本陸上自衛隊現役官員，職位是三等陸尉，攜帶長達18厘米刀具，翻牆闖入中國駐日本使館。中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，擾亂使館安寧，損害使館尊嚴；表明日方未能切實履行《維也納外交關係公約》義務，未能盡到保護使館外交代表不可侵犯的特殊責任。「我們在此敦促日方立即徹查事件，嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代」。



林劍並反問，「你見過有人未經允許，持刀進入使館，同大使交談的先例嗎？該不法分子為自衛隊的官員，攜帶長達18厘米的刀具，非法翻牆闖入中國使館，這是日本警方已經查證的事實。其威脅要以所謂『神的名義』殺死中國外交人員也是不爭的事實，日方必須對事件進行全面嚴肅地徹查」。



*日方指已採取措施加強使館保安*



日本《共同社》稍早報道指，該名人員由大使館相關人員制服，日本東京警視廳隨後以涉嫌闖入建築物將其拘捕，並在使館內的樹叢發現疑是其帶入內的刀具。事件中無人受傷。報道並指，疑犯稱其目的是「希望向大使表達意見。我想的是，若不被理會，那就(用刀)自盡，讓人(為其自盡)震驚」。



日本官房長官木原稔今日就事件表示「令人非常遺憾」，並稱中方已提出交涉並要求杜絕此類事件再次發生；日方已採取對策，增派了負責大使館警戒的警力等，並將基於在調查中查明的事項做好應對，防止再發生。

《經濟通通訊社25日專訊》