《中美關係》李雲澤會見美中貿易全國委員會會長譚森，交流中美金融合作等

據國家金融監督管理總局網站今日消息，3月26日，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤會見美中貿易全國委員會會長譚森(Sean Stein)一行。雙方就宏觀經濟金融形勢、中美金融合作以及美資機構在華發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/03/2026 17:42
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