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27/03/2026 18:02

【聚焦人幣】2025年末中國外債餘額2.3萬億美元，較2024年末降0.7%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年末中國外債餘額23288億美元，較2024年降0.7%
▷ 本幣外債佔比55.5%，中長期外債佔比43.5%
▷ 外債負債率11.9%、債務率56.3%、償債率6.2%均低於國際安全線

　　國家外匯管理局公布2025年末中國全口徑外債數據，截至2025年末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為163689億元人民幣(等值23288億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債，下同)。

　　從期限結構看，中長期外債餘額為71128億元人民幣(等值10119億美元)，佔44%；短期外債餘額為92561億元人民幣(等值13169億美元)，佔56%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔39%。

　　從機構部門看，廣義政府外債餘額為25570億元人民幣(等值3638億美元)，佔16%；中央銀行外債餘額為7438億元人民幣(等值1058億美元)，佔4%；銀行外債餘額為65591億元人民幣(等值9332億美元)，佔40%；其他部門(含關聯公司間貸款)外債餘額為65090億元人民幣(等值9260億美元)，佔40%。

　　從債務工具看，貸款餘額為21698億元人民幣(等值3087億美元)，佔13%；貿易信貸與預付款餘額為29619億元人民幣(等值4214億美元)，佔18%；貨幣與存款餘額為33235億元人民幣(等值4728億美元)，佔20%；債務證券餘額為48193億元人民幣(等值6857億美元)，佔30%；特別提款權(SDR)分配為3485億元人民幣(等值496億美元)，佔2%；關聯公司間貸款債務餘額為20048億元人民幣(等值2852億美元)，佔12%；其他債務負債餘額為7411億元人民幣(等值1054億美元)，佔5%。

　　從幣種結構看，本幣外債餘額為90825億元人民幣(等值12922億美元)，佔55%；外幣外債餘額(含SDR分配)為72864億元人民幣(等值10366億美元)，佔45%。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔76%，歐元債務佔9%，日元債務佔4%，港幣債務佔6%，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為5%。

　　2025年末，中國外債負債率為11.9%，債務率為56.3%，償債率為6.2%，短期外債與外匯儲備的比例為39.2%，上述指標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險總體可控。

*外匯局：中國外債形勢總體平穩，風險總體可控*

　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，2025年，中國外債形勢總體平穩。一是外債規模穩中有降。截至2025年末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為23288億美元，較2024年末下降155億美元，降幅0.7%。二是外債幣種結構有所優化，期限結構基本穩定。從幣種結構看，本幣外債佔比55.5%，較2024年末上升1.4個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比43.5%，較2024年末下降0.6個百分點。

　　李斌指出，中國外債風險總體可控。2025年末，中國外債負債率(外債餘額與國內生產總值之比)為11.9%，債務率(外債餘額與貿易出口收入之比)為56.3%，償債率(外債還本付息額與貿易出口收入之比)為6.2%，短期外債與外匯儲備的比例為39.2%。上述指標均在國際公認的安全線(分別為20%、100%、20%、100%)以內，中國外債風險總體可控。
《經濟通通訊社27日專訊》

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