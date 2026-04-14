  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2026 13:45

【ＦＯＣＵＳ】出口驟降未為憂，進口激增或非福

　　【FOCUS】戰端一開，大宗狂奔。繼3月PPI三年半首次轉正後，原油、銅、化肥、集成電路成本飆升，亦推動中國當月進口錄得2021年11月以來最大漲幅。當局定調外貿「起勢有力、開局良好」之際，細看上月數據，盡是中東戰火的魅影。

*高油價利好汽車出海*

　　去年助力中國創下近1.2萬億美元創紀錄貿易順差的出口，首2月再按年勁增21.8%。隨著2月底的美軍「史詩怒火」行動觸發霍爾木兹海峽封鎖，進而拖累貿易物流及全球需求，3月驟然減速至2.5%（預期：8.6%），惟總量仍維持3200億美元以上的基線水平。

　　受衝擊最大的為服裝衣著、鞋靴、玩具等勞動密集型消費品，出口額按年分別跌29%、39%、43%；不過，汽車出口按年飆升37%至78萬輛，顯示國際油價勁漲刺激中資電動車需求。中汽協較早時公布，當月新能源車出口達37.1萬輛，僅吉利（00175）就有逾8.1萬輛車銷往海外。

　　海關總署另指，一季度計，3D打印機、鋰電池、風力發電機組及零件、數碼相機出口，分別增長119%、50%、45%、32%；代表中式生活的保溫杯、茶葉，分別出口50億元、27億元人幣。

*大宗價升，硬食成本*

　　值得可圈可點的當屬進口，3月按年增27.8%（預期：11.2%），創2021年11月以的最大漲幅，亦高於首兩月的19.8%。除了化妝品、紡織品、鮮果等民生消費品進口增長，進口表現遠超預期，最大推力還在一個「價」字。

　　其中，銅砂礦及精礦、肥料、集成電路，3月進口「量」按年分別增約10%、26%、14%，但進口額漲幅高達67%、58%、54%，顯示中東戰火推升價格；同時，波斯灣衝突之下，原油、天然氣進口按年分別跌2.8%、11%；為減輕儲備消耗壓力，中國當月成品油出口亦減12%。

　　外部情勢更複雜多變的大背景下，機電產品作為出口定海神針的作用日益顯現，顯示由產業政策背書的出口競爭力。另一方面，伴隨結構性高儲蓄率的內需疲軟，未見根本改善，加上進口成本被動式上漲未見盡頭，或意味由地緣震盪驅動的再通脹、強進口只是被動的成本轉嫁與賬面擴張。真正考驗仍在於，將外貿累積的競爭紅利轉化為居民需求的內生動力。

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「...

14/04/2026 09:25

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區