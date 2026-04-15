《駐京專電》李強同西班牙首相會談：願加強新能源汽車、儲能等領域合作

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國務院總理李強14日下午在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯舉行會談。李強指出，中方願同西班牙更好發揮經濟互補優勢，深挖合作潛力，推動兩國貿易擴容提質、平衡發展。中方願進口西班牙更多優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴西班牙投資。中方願同西班牙加強新能源汽車、儲能等領域合作，打造更多綠色合作亮點。



李強稱，雙方要用好科技合作聯委會等平台，支持兩國高校、科研機構和企業加強聯合研發、成果轉化等合作，共同增強科技創新能力，攜手搶抓未來發展機遇。中方願同西班牙提升交通運輸合作水平，促進中歐班列高質量發展，共建國際綠色航運走廊。希望西班牙繼續在歐盟內發揮重要作用，推動中歐經貿關係健康發展。



李強表示，當前，國際形勢的「變」和「亂」更加突出，單邊主義、保護主義上升，但同時求合作、促發展的力量也在不斷壯大。中國和西班牙作為世界主要經濟體，共同維護多邊主義和自由貿易，堅定推動開放合作，為兩國乃至全球發展增添了動能。越是形勢變亂交織，中西兩國越要加強務實合作，相互賦能、相互成就。



*西班牙願同中方密切高水平政治對話，加強戰略溝通*



桑切斯表示，西班牙願同中方密切高水平政治對話，加強戰略溝通，增進相互理解，拓展貿易、投資、科技、可再生能源、教育、文化等領域合作，擴大旅遊、民間往來，不斷增強兩國關係的穩定性和可持續性，更好服務兩國人民福祉。西班牙歡迎更多中資企業赴西投資興業。西班牙願同中方加強多邊溝通協調，堅定支持聯合國和多邊主義。西班牙支持歐中加強對話溝通，妥處經貿分歧，促進貿易投資合作，願為此發揮積極作用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》