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AH股新聞

17/04/2026 17:40

《中國監管》「杰克船長」編造傳播假信息擾亂證券市場，被罰80萬元及禁入證券市場3年

　　中國證監會網站今日發文通報指，中證監依據證券法的有關規定，對胡博涉嫌編造、傳播虛假信息行為進行了立案調查，當事人未提出陳述、申辯意見，也未要求聽證。本案現已調查、辦理終結。

　　經查明，胡博自2023年8月以來，控制使用新浪微博「杰克船長宏觀策略」、「杰克船長宏觀策略八卦」等帳號編造、傳播涉資本市場監管動態、監管政策的虛假信息或誤導性信息，擾亂證券市場。上述違法事實，有胡博等相關人員詢問筆錄、媒體平台數據、信息發布設備信息、微信群組信息截圖等證據證明，足以認定。

　　通報指，胡博的上述行為違反了證券法相關規定，構成編造、傳播虛假信息行為。中證監依據相關條款，決定對胡博處以80萬元人民幣罰款。鑑於胡博的違法行為情節嚴重，中證監同時決定，對胡博採取3年證券市場禁入措施；自宣布決定之日起，在禁入期間內，除不得繼續在原機構從事證券業務、證券服務業務或者擔任原證券發行人的董事、監事、高級管理人員職務外，也不得在其他任何機構中從事證券業務、證券服務業務或者擔任其他證券發行人的董事、監事、高級管理人員職務。
《經濟通通訊社17日專訊》

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