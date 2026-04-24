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期貨新聞

24/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數243818張增6696張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為243818張，較前增6696張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314988張，增10590張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/04(四)243818669631498810590
22/04(三)23712214693043987220
21/04(二)23565346632971786382
20/04(一)230990-27334290796-18910
17/04(五)2583243594230970634026

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/04(四)7099730231216332974
22/04(三)679746521186595008
21/04(二)6732223621136513023
20/04(一)64960-3181106287969
17/04(五)6527839601026592066

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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