恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數243818張增6696張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為243818張，較前增6696張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314988張，增10590張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/04(四)
|243818
|6696
|314988
|10590
|22/04(三)
|237122
|1469
|304398
|7220
|21/04(二)
|235653
|4663
|297178
|6382
|20/04(一)
|230990
|-27334
|290796
|-18910
|17/04(五)
|258324
|35942
|309706
|34026
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/04(四)
|70997
|3023
|121633
|2974
|22/04(三)
|67974
|652
|118659
|5008
|21/04(二)
|67322
|2362
|113651
|3023
|20/04(一)
|64960
|-318
|110628
|7969
|17/04(五)
|65278
|3960
|102659
|2066
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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