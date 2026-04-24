【夜期時段】即月期指最新報25932點，跌33點，低水46點

即月期指在夜期時段開市報25961點，跌4點，低水17點，最新報25932點，跌33點，低水46點，合約成交523張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8768點，跌6點，低水8點，最新報8763點，跌11點，低水13點，合約成交210張。

《經濟通通訊社24日專訊》