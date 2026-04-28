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28/04/2026 09:15

期指低開37點報25893，國指期貨升5點報8764

　　期指低開37點報25893，國指期貨高開5點報8764，科指期貨高開9點報4949。
《經濟通通訊社28日專訊》

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