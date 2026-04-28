【夜期時段】即月期指最新報25695點，跌12點，高水15點

即月期指在夜期時段開市報25699點，跌8點，高水19點，最新報25695點，跌12點，高水15點，合約成交270張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8652點，升3點，高水7點，最新報8651點，升2點，高水6點，合約成交10337張。
《經濟通通訊社28日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
28/04/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25699點，跌8點，高水19點，最新報25695點，跌12點，高水15點，合約成交270張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8652點，升3點，高水7點，最新報8651點，升2點，高水6點，合約成交10337張。
《經濟通通訊社28日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
下一篇新聞︰28/04/2026 16:31 即月期指最後交易價25707跌223點，高水27點
28/04/2026 15:02 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7192.5跌13.5點
28/04/2026 09:15 期指低開37點報25893，國指期貨升5點報8764
28/04/2026 09:07 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7215.0升9.0點
28/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數95555張減71596張
28/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數174786張減逾三萬五張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N