【夜期時段】即月期指最新報25695點，跌12點，高水15點

即月期指在夜期時段開市報25699點，跌8點，高水19點，最新報25695點，跌12點，高水15點，合約成交270張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8652點，升3點，高水7點，最新報8651點，升2點，高水6點，合約成交10337張。

《經濟通通訊社28日專訊》