《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績

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加拿大央行公布議息結果，及港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績，料為周三（29日）市場焦點。



日本周三假期休市。各國重要經濟活動方面，美聯儲主席舉行新聞發布會。新西蘭央行總裁布雷曼發表講話。歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至30日）。周三本港時間3:00pm，歐盟執委會主席馮德萊恩參加歐洲議會全體會議，就歐盟應對中東危機的戰略、危機對能源價格和化肥供應的影響進行辯論。4:30pm，英倫銀行保險監管執行董事特魯蘭發表講話。晚上9:00pm，歐洲理事會主席科斯塔出席歐洲經濟和社會委員會關於競爭力的全體會議辯論。9:45pm，加拿大央行公布政策利率決定及貨幣政策報告。



*歐元區公布消費者信心指數，美國公布耐用品訂單等數據*



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布第一季消費者物價指數，季率升幅料由0.6%擴大至1.4%；3月消費者物價指數年率升幅料由3.7%擴大至4.8%。4:00pm，歐元區公布3月貨幣供應M3，年率升幅料由3%擴大至3.1%。5:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數。8:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.1%收窄至0.6%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%。8:30pm，美國公布3月建築許可，月率跌幅料由4.7%收窄至0.6%；3月耐用品訂單料由下滑1.3%改善至升0.5%；3月新屋動工料由148.7萬降至138.8萬，月率料由7.2%逆轉至下滑0.5%；3月批發庫存月率升幅料由0.8%收窄至0.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、美的集團(00300)、香港交易所(00388)、中國海外發展(00688)、中國石油股份(00857)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)、百勝中國(09987)等。

《經濟通通訊社28日專訊》