  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

28/04/2026 19:21

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 加拿大央行公布議息結果及貨幣政策報告
▷ 港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績
▷ 美聯儲主席舉行新聞發布會，歐央行召開貨幣政策會議

　　加拿大央行公布議息結果，及港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績，料為周三（29日）市場焦點。

　　日本周三假期休市。各國重要經濟活動方面，美聯儲主席舉行新聞發布會。新西蘭央行總裁布雷曼發表講話。歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至30日）。周三本港時間3:00pm，歐盟執委會主席馮德萊恩參加歐洲議會全體會議，就歐盟應對中東危機的戰略、危機對能源價格和化肥供應的影響進行辯論。4:30pm，英倫銀行保險監管執行董事特魯蘭發表講話。晚上9:00pm，歐洲理事會主席科斯塔出席歐洲經濟和社會委員會關於競爭力的全體會議辯論。9:45pm，加拿大央行公布政策利率決定及貨幣政策報告。

*歐元區公布消費者信心指數，美國公布耐用品訂單等數據*

　　數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布第一季消費者物價指數，季率升幅料由0.6%擴大至1.4%；3月消費者物價指數年率升幅料由3.7%擴大至4.8%。4:00pm，歐元區公布3月貨幣供應M3，年率升幅料由3%擴大至3.1%。5:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數。8:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.1%收窄至0.6%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%。8:30pm，美國公布3月建築許可，月率跌幅料由4.7%收窄至0.6%；3月耐用品訂單料由下滑1.3%改善至升0.5%；3月新屋動工料由148.7萬降至138.8萬，月率料由7.2%逆轉至下滑0.5%；3月批發庫存月率升幅料由0.8%收窄至0.4%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、美的集團(00300)、香港交易所(00388)、中國海外發展(00688)、中國石油股份(00857)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)、百勝中國(09987)等。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票

下一篇新聞︰28/04/2026 19:19  《日入而息》本港3月出口升35.8%遠超預期，中海油首季多賺7%

其他
More

28/04/2026 17:34  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息

28/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25695點，跌12點，高水15點

28/04/2026 16:31  即月期指最後交易價25707跌223點，高水27點

28/04/2026 15:02  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7192.5跌13.5點

28/04/2026 09:15  期指低開37點報25893，國指期貨升5點報8764

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

中東戰火｜伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德...

28/04/2026 11:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區