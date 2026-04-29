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期貨新聞

29/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數137433張減逾三萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為137433張，較前減37353張；若計入其他月份的未平倉合約，總數402424張，增20302張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/04(二)137433-3735340242420302
27/04(一)174786-3540638212262327
24/04(五)210192-336263197954807
23/04(四)243818669631498810590
22/04(三)23712214693043987220

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/04(二)29743-11615125732-11676
27/04(一)41358-1231713740822917
24/04(五)53675-17322114491-7142
23/04(四)7099730231216332974
22/04(三)679746521186595008

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

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