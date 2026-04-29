  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

29/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數49519張減46036張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為49519張，較前減46036張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290578張，增5871張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/04(二)49519-460362905785871
27/04(一)95555-71596284707-14052
24/04(五)167151-2161429875918530
23/04(四)188765-23620280229744
22/04(三)212385-23192279485-12641

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/04(二)14250-36783154776-20130
27/04(一)51033-316001749066551
24/04(五)82633-1021216835512644
23/04(四)92845-20483155711-3538
22/04(三)113328-15487159249-10710

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票

下一篇新聞︰29/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數137433張減逾三萬七張

其他
More

29/04/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數49569張，減23208張

28/04/2026 19:21  《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績

28/04/2026 19:19  《日入而息》本港3月出口升35.8%遠超預期，中海油首季多賺7%

28/04/2026 17:34  《外圍焦點》美儲局一連兩日議息

28/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25695點，跌12點，高水15點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

中東戰火｜伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德...

28/04/2026 11:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區