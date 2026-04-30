恒指期貨現貨月份未平倉合約總數133699張，增6921張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為133699張，較前增6921張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144725張，增7087張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|133699
|6921
|144725
|7087
|28/04(二)
|49569
|-23208
|187207
|10832
|27/04(一)
|72777
|-47831
|176375
|-429
|24/04(五)
|120608
|-15519
|176804
|16704
|23/04(四)
|136127
|8720
|160100
|17235
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|37474
|-1846
|44244
|-1870
|28/04(二)
|13149
|-18222
|59263
|-11087
|27/04(一)
|31371
|-10751
|70350
|1010
|24/04(五)
|42122
|-6882
|69340
|5708
|23/04(四)
|49004
|5975
|63632
|9922
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇