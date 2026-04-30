恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數199343張增9319張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199343張，較前增9319張；若計入其他月份的未平倉合約，總數248641張，增7582張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|199343
|9319
|248641
|7582
|28/04(二)
|49519
|-46036
|290578
|5871
|27/04(一)
|95555
|-71596
|284707
|-14052
|24/04(五)
|167151
|-21614
|298759
|18530
|23/04(四)
|188765
|-23620
|280229
|744
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|119991
|15619
|156028
|15502
|28/04(二)
|14250
|-36783
|154776
|-20130
|27/04(一)
|51033
|-31600
|174906
|6551
|24/04(五)
|82633
|-10212
|168355
|12644
|23/04(四)
|92845
|-20483
|155711
|-3538
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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