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04/05/2026 09:15

期指高開384點報26008，國指期貨升121點報8775

　　期指高開384點報26008，國指期貨高開121點報8775，科指期貨高開78點報4954。
《經濟通通訊社4日專訊》

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