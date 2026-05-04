即月期指最後交易價26006升382點，低水90點

即月期指最後交易價26006，升382點，低水90點，暫成交91024張。即月國指期貨最後交易價8771，升117點，低水3點，暫成交89656張。另外，即月科指期貨最後交易價4985，升109點，高水8點，暫成交96616張。

《經濟通通訊社4日專訊》