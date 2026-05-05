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05/05/2026 16:31

即月期指最後交易價25813跌193點，低水86點

　　即月期指最後交易價25813，跌193點，低水86點，暫成交80254張。即月國指期貨最後交易價8725，跌46點，低水5點，暫成交69575張。另外，即月科指期貨最後交易價4938，跌47點，高水8點，暫成交87877張。
《經濟通通訊社5日專訊》

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05/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216189張，增逾萬六張

05/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139838張，增17667張

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