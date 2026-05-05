即月期指最後交易價25813跌193點，低水86點

即月期指最後交易價25813，跌193點，低水86點，暫成交80254張。即月國指期貨最後交易價8725，跌46點，低水5點，暫成交69575張。另外，即月科指期貨最後交易價4938，跌47點，高水8點，暫成交87877張。

《經濟通通訊社5日專訊》