恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135079張，減4759張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為135079張，較前減4759張；若計入其他月份的未平倉合約，總數145982張，減4777張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/05(二)
|135079
|-4759
|145982
|-4777
|04/05(一)
|139838
|17667
|150759
|17774
|30/04(四)
|122171
|-11528
|132985
|-11740
|29/04(三)
|133699
|6921
|144725
|7087
|28/04(二)
|49569
|-23208
|187207
|10832
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/05(二)
|45518
|2676
|52239
|2701
|04/05(一)
|42842
|-540
|49538
|-552
|30/04(四)
|43382
|5908
|50090
|5846
|29/04(三)
|37474
|-1846
|44244
|-1870
|28/04(二)
|13149
|-18222
|59263
|-11087
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
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