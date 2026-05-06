期指高開89點報25902，國指期貨升29點報8754

期指高開89點報25902，國指期貨高開29點報8754，科指期貨高開12點報4950。
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
06/05/2026 09:15
期指高開89點報25902，國指期貨高開29點報8754，科指期貨高開12點報4950。
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
下一篇新聞︰06/05/2026 09:06 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7303.3升16.0點
06/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數192745張，減逾萬一張
06/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數212551張減3638張
06/05/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135079張，減4759張
05/05/2026 19:11 《再戰明天》歐元區公布PPI，美國公布ADP就業變動
05/05/2026 19:10 《日入而息》滙控首季稅前盈利跌逾1%遜預期，本港首季GDP預估增5.9%遠勝預期
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N