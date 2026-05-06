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06/05/2026 09:15

期指高開89點報25902，國指期貨升29點報8754

　　期指高開89點報25902，國指期貨高開29點報8754，科指期貨高開12點報4950。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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