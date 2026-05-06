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06/05/2026 16:31

即月期指最後交易價26130升317點，低水84點

　　即月期指最後交易價26130，升317點，低水84點，暫成交102163張。即月國指期貨最後交易價8792，升67點，低水9點，暫成交89547張。另外，即月科指期貨最後交易價4975，升37點，高水6點，暫成交143939張。
《經濟通通訊社6日專訊》

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06/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數135079張，減4759張

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