即月期指最後交易價26130升317點，低水84點

即月期指最後交易價26130，升317點，低水84點，暫成交102163張。即月國指期貨最後交易價8792，升67點，低水9點，暫成交89547張。另外，即月科指期貨最後交易價4975，升37點，高水6點，暫成交143939張。

《經濟通通訊社6日專訊》