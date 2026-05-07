恒指期貨現貨月份未平倉合約總數150475張，增15396張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為150475張，較前增15396張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161484張，增15502張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|150475
|15396
|161484
|15502
|05/05(二)
|135079
|-4759
|145982
|-4777
|04/05(一)
|139838
|17667
|150759
|17774
|30/04(四)
|122171
|-11528
|132985
|-11740
|29/04(三)
|133699
|6921
|144725
|7087
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|36220
|-9298
|42778
|-9461
|05/05(二)
|45518
|2676
|52239
|2701
|04/05(一)
|42842
|-540
|49538
|-552
|30/04(四)
|43382
|5908
|50090
|5846
|29/04(三)
|37474
|-1846
|44244
|-1870
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
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