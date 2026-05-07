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期貨新聞

07/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數219945張增逾二萬七張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為219945張，較前增27200張；若計入其他月份的未平倉合約，總數270914張，增27699張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/05(三)2199452720027091427699
05/05(二)192745-11492243215-11235
04/05(一)2042371996325445021098
30/04(四)184274-15069233352-15289
29/04(三)19934393192486417582

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
06/05(三)12221843771593054652
05/05(二)117841-6455154653-5994
04/05(一)12429651371606475533
30/04(四)119159-832155114-914
29/04(三)1199911561915602815502

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》

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