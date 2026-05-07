恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數219945張增逾二萬七張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為219945張，較前增27200張；若計入其他月份的未平倉合約，總數270914張，增27699張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|219945
|27200
|270914
|27699
|05/05(二)
|192745
|-11492
|243215
|-11235
|04/05(一)
|204237
|19963
|254450
|21098
|30/04(四)
|184274
|-15069
|233352
|-15289
|29/04(三)
|199343
|9319
|248641
|7582
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|06/05(三)
|122218
|4377
|159305
|4652
|05/05(二)
|117841
|-6455
|154653
|-5994
|04/05(一)
|124296
|5137
|160647
|5533
|30/04(四)
|119159
|-832
|155114
|-914
|29/04(三)
|119991
|15619
|156028
|15502
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票