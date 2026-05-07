即月期指最後交易價26515升385點，成交94000張

即月期指最後交易價26515，升385點，低水111點，成交94000張。即月國指期貨最後交易價8899，升107點，低水20點，成交90338張。另外，即月科指期貨最後交易價5114，升139點，低水7點，成交170910張。

《經濟通通訊社7日專訊》