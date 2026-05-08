期指低開226點報26289，國指期貨跌41點報8858

期指低開226點報26289，國指期貨低開41點報8858，科指期貨低開24點報5090。
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
08/05/2026 09:15
期指低開226點報26289，國指期貨低開41點報8858，科指期貨低開24點報5090。
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
下一篇新聞︰08/05/2026 09:07 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7368.25升5.25點
08/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數248599張增逾二萬八張
08/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數228991張減6759張
08/05/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139085張，減11390張
07/05/2026 19:31 《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據
07/05/2026 19:30 《日入而息》習特會傳將討論AI議題，長和據報正考慮進一步出售電訊資產
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N