即月期指最後交易價26267跌248點，成交83145張

即月期指最後交易價26267，跌248點，低水127點，成交83145張。即月國指期貨最後交易價8872，跌27點，低水17點，成交76732張。另外，即月科指期貨最後交易價5103，跌11點，平水，成交122482張。
《經濟通通訊社8日專訊》
即月期指最後交易價26267，跌248點，低水127點，成交83145張。即月國指期貨最後交易價8872，跌27點，低水17點，成交76732張。另外，即月科指期貨最後交易價5103，跌11點，平水，成交122482張。
08/05/2026 16:46
即月期指最後交易價26267，跌248點，低水127點，成交83145張。即月國指期貨最後交易價8872，跌27點，低水17點，成交76732張。另外，即月科指期貨最後交易價5103，跌11點，平水，成交122482張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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