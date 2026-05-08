  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

08/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26288點，升21點，低水106點

　　即月期指在夜期時段開市報26285點，升18點，低水109點，最新報26288點，升21點，低水106點，合約成交231張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8874點，升2點，低水15點，最新報8872點，無升跌，低水17點，合約成交331張。
《經濟通通訊社8日專訊》

【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票

上一篇新聞︰08/05/2026 19:32  《日入而息》港府發行276億港元等值綠債及基建債，阿里否認數據中心使用被禁售英偉達芯片

下一篇新聞︰08/05/2026 16:46  即月期指最後交易價26267跌248點，成交83145張

其他
More

08/05/2026 16:45  《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布失業率等數據

08/05/2026 16:31  即月期指最後交易價26267跌248點，低水127點

08/05/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7387.0，升24點

08/05/2026 09:15  期指低開226點報26289，國指期貨跌41點報8858

08/05/2026 09:07  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7368.25升5.25點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，...

08/05/2026 09:10

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區