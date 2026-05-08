【夜期時段】即月期指最新報26288點，升21點，低水106點

即月期指在夜期時段開市報26285點，升18點，低水109點，最新報26288點，升21點，低水106點，合約成交231張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8874點，升2點，低水15點，最新報8872點，無升跌，低水17點，合約成交331張。

《經濟通通訊社8日專訊》