【夜期時段】即月期指最新報26288點，升21點，低水106點

即月期指在夜期時段開市報26285點，升18點，低水109點，最新報26288點，升21點，低水106點，合約成交231張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8874點，升2點，低水15點，最新報8872點，無升跌，低水17點，合約成交331張。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
08/05/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報26285點，升18點，低水109點，最新報26288點，升21點，低水106點，合約成交231張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8874點，升2點，低水15點，最新報8872點，無升跌，低水17點，合約成交331張。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
上一篇新聞︰08/05/2026 19:32 《日入而息》港府發行276億港元等值綠債及基建債，阿里否認數據中心使用被禁售英偉達芯片
下一篇新聞︰08/05/2026 16:46 即月期指最後交易價26267跌248點，成交83145張
08/05/2026 16:45 《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布失業率等數據
08/05/2026 16:31 即月期指最後交易價26267跌248點，低水127點
08/05/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7387.0，升24點
08/05/2026 09:15 期指低開226點報26289，國指期貨跌41點報8858
08/05/2026 09:07 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7368.25升5.25點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N