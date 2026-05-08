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08/05/2026 19:36

《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布成屋銷售

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國4月CPI及PPI數據將於11日9:30am公布
▷ 美國4月成屋銷售數據將於11日10:00pm公布
▷ 香港多家公司下周公布業績，含騰訊、阿里巴巴等

　　中國公布CPI及PPI，及美國公布成屋銷售，料為下周一（11日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議舉行。下周一本港時間7:50am，日本央行發布4月27日至28日政策會議意見摘要。

　　數據方面，周六（9日）中國公布4月出口，年率升幅料由2.5%擴大至8.4%；4月進口年率升幅料由27.8%收窄至20%；4月貿易收支料由511.3億美元升至851億美元。下周一（11日）9:30am（本港時間．下同），中國公布4月消費者物價指數，年率升幅料由1%收窄至0.8%；4月生產者物價指數年率升幅料由0.5%擴大至1.8%。10:00pm，美國公布4月成屋銷售，料由398萬升至406萬，月率料由下滑3.6%改善至升2.4%。

　　在本港，下周一（11日）公布業績的公司有:塗鴉智能-W(02391)等。

　　下周二（12日）公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)等。

　　下周三（13日）公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)等。

　　下周四（14日）公布業績的公司有:阿里健康(00241)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中國黃金國際(02099)等。

　　下周五（15日）公布業績的公司有:零跑汽車(09863)等。

　　此外，下周日樂舒適(02698)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社8日專訊》

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