【夜期時段】即月期指最新報26305點，跌18點，低水102點

即月期指在夜期時段開市報26316點，跌7點，低水91點，最新報26305點，跌18點，低水102點，合約成交124張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8876點，跌8點，低水8點，最新報8873點，跌11點，低水11點，合約成交91張。

《經濟通通訊社11日專訊》