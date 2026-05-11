【夜期時段】即月期指最新報26305點，跌18點，低水102點

即月期指在夜期時段開市報26316點，跌7點，低水91點，最新報26305點，跌18點，低水102點，合約成交124張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8876點，跌8點，低水8點，最新報8873點，跌11點，低水11點，合約成交91張。
《經濟通通訊社11日專訊》
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11/05/2026 17:20
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