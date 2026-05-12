12/05/2026 19:27
《日入而息》傳百勝中國及凱雷等競購怡和餐飲業務，京東集團首季經調整盈利跌42%勝預期
|傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主
|京東(09618)首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣
|京東工業(07618)首季經調整盈利按年升54%至2.29億人幣，收入升25%；擬回購最多價值2億美元股份
|京東物流(02618)首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%；擬回購最多12億美元公司股份
|京東健康(06618)首季經調整盈利按年升6%，收入升17%；擬回購最多10億美元股份
|泡泡瑪特(09992)首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍
|騰訊音樂(01698)首季經調整淨利潤按年增長7%至22.7億人幣
|快手(01024)正評估擬議重組可靈AI資產方案，不排除引入外部融資，惟方案仍處初步階段
|市監總局附條件批准騰訊(00700)收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾；微信狀態可看訪客記錄？騰訊張軍稱已停止測試，絕不開發提供已讀和訪客功能
|銀娛(00027)首季淨收益按年升11%至124億元，經調整EBITDA升8%；五一假期生意穩健增長，世界盃期間推直播等節目吸客
|九置(01997)吳天海稱本港零售業已出現轉勢，五一黃金周旗下中環及尖沙咀酒店房租按年錄單位數增長
|李家超稱推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展；馬時亨稱內地AI產業競爭力不斷攀登新台階，香港是內地AI企業走出去最佳平台
|智元機器人料今年銷售規模仍錄數倍增幅，將在港成立國際研發總部；目標今年量產數萬部機器人，海外銷售佔比逾30%
|金沙(01928)鄭君諾稱澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化；澳門旅遊局希望今年來訪澳門國際旅客人數能突破300萬人；摩根士丹利指澳門去年中場收入超過2019水平，惟貴賓廳業務大幅萎縮；美國博彩業協會指亞洲市場依然充滿著機遇，尤其是非博彩投資及多元旅遊發展
|宇樹科技發布GD01載人變形機甲，定價390萬元起；宇樹王興興考察調研雄安新區，從多領域場景應用加強城市治理等合作
|中國外交部表示中美元首將談中美關係及世界和平與發展相關問題；官媒指期待中美以兩國元首會晤為契機，共同走出正確相處之道；白宮表示習特會將於北京時間周四上午10點15分舉行；路透指習特會或將達成農業協議，惟中國增購大豆意願有限
《即日市況》
|成交收縮北水觀望，特朗普訪華前夕恒指收跌58點報26347，快手炒高後熄火
《深滬股市》
|滬綜指高位下跌0.25%，兩市成交連續五個交易日突破3萬億
《美元匯價》
|歐元最新報1.1747/48，日圓最新報157.55/56
《公司業績》
|京東(09618)首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣
|京東工業(07618)首季經調整盈利按年升54%至2.29億人幣，收入升25%；擬回購最多價值2億美元股份
|京東物流(02618)首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%；擬回購最多12億美元公司股份
|京東健康(06618)首季經調整盈利按年升6%，收入升17%；擬回購最多10億美元股份
|泡泡瑪特(09992)首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍
|騰訊音樂(01698)首季經調整淨利潤按年增長7%至22.7億人幣
|好孩子國際(01086)首季收入按年增長6.4%
|江山控股(00295)首四月總發電量按年跌20.5%
|銀娛(00027)首季淨收益按年升11%至124億元，經調整EBITDA升8%；五一假期生意穩健增長，世界盃期間推直播等節目吸客
《公司資訊》
|消費級3D打印產品及服務提供商三維科技通過上市聆訊，去年虧損1.83億人幣
|劑泰科技-P(07666)暗盤報35.22元，高招股價2.35倍
|英派藥業-B(07630)暗盤報28.9元，高招股價近44%
|金沙(01928)鄭君諾稱澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化
|恒瑞醫藥(01276)與百時美施貴寶達成戰略合作協議
|金山科技(00040)簽訂6.75億綠色及可持續發展表現掛勾貸款
|九置(01997)吳天海稱本港零售業已出現轉勢，五一黃金周旗下中環及尖沙咀酒店房租按年錄單位數增長
|市監總局附條件批准騰訊(00700)收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾；微信狀態可看訪客記錄？騰訊張軍稱已停止測試，絕不開發提供已讀和訪客功能
|快手(01024)正評估擬議重組可靈AI資產方案，不排除引入外部融資，惟方案仍處初步階段
|智元機器人料今年銷售規模仍錄數倍增幅，將在港成立國際研發總部；目標今年量產數萬部機器人，海外銷售佔比逾30%
|李想否認理想(02015)造芯是燒錢跟風：希望把AI帶進物理世界
|HGC環電在內地取得增值電訊業務試點批覆
|青衣長康邨青華苑深夜大停電，中電(00002)供電系統故障，約5700戶受影響
|星展香港王玥稱目標今年中小企新客增長達雙位數，客戶對財資管理需求增
|中銀香港(02388)推出專屬貸款優惠，協助貿易業中小企加強出口保障
|永義集團旗下紅磡森里全幢學生公寓獲財團以5.28億元洽購
|時代電氣(03898)今註銷約1024.6萬股H股回購股份
|軒竹生物(02575)完成H股全流通
|車市科技(01490)本月15日起不再使用中文股份簡稱
|傳百勝中國(09987)、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主
|匯舸環保(02613)收到中國證監會就H股全流通發出的備案通知書
|數科集團(02350)全資附屬公司清盤呈請已根據向香港高等法院提交之蓋印命令予以駁回
|華潤電力(00836)4月附屬電廠售電量按年增加了10.9%
|致浩達控股(01707)與香港政府兩項合約訂立兩份補充協議，繼續暫停買賣
《中國要聞》
|中國與新加坡簽監管合作備忘錄，共促醫藥創新；中國貿促會支持中國與塔吉克企業提升貿易投資合作規模；財政部廖岷與英國財政部官員視頻通話，願加強經濟財金交流合作
|中東局勢影響，中國硫磺價格狂飆
|全國人大常委會今年立法計劃出爐，金融領域立法加快
|國辦印發今年立法工作計劃，部署加快推進人工智能健康發展
|交通部處罰達飛海運等9家國際航運公司及7家無船承運業務經營者
|內媒指國內航線燃油附加費5月16日起再上調
|網信辦指抖音、快手等12平台帶頭，5月底前短視頻內容標註功能上線
|工信部倡APEC框架下共建可持續、公平汽車產業生態
|中國牽頭制定首個產品碳足跡數字化國際標準獲IEC立項
|今年北京口岸出入境人員已突破800萬人次，同比增12%
|中指院指上市房企淨利潤均值連續四年為負，惟虧損額有所收窄
|深圳拓內貿近洋航線，到2030年港口貨櫃吞吐量達3800萬標準貨櫃
|上海公檢法機關集中打擊拒不執行判決等行為，為期一年；上海二手房周日網簽成交1664套，創單日新高
|湖北率先為人形機器人發「數字身份證」，可全程追溯運行與維護記錄
|人行連續四日開展5億逆回購利率持平，淨投放5億；支持更多民營科技型企業、民營股權投資機構發債融資
|昨日3家A股IPO獲受理，創年內單日新高
|抖音集團持續投入支持真人短劇發展，今年保底扶持預算超15億元；真人短劇IAP內容分成比例從70%調高至80%
|宇樹科技發布GD01載人變形機甲，定價390萬元起；宇樹王興興考察調研雄安新區，從多領域場景應用加強城市治理等合作
|本田汽車4月在華銷量跌近五成，廣汽本田單月銷量創近年新低
|星河動力4389萬元投得北京瀛海鎮地塊，將建可重用火箭研發生產基地
|傳Insta360 Luna Ultra售5299元被嫌太貴，影石表示最終定價暫不便透露
《寶島快訊》
|台股今日收升0.26%，報41898.32點
《大國博弈》
|中國外交部表示中美元首將談中美關係及世界和平與發展相關問題；官媒指期待中美以兩國元首會晤為契機，共同走出正確相處之道；白宮表示習特會將於北京時間周四上午10點15分舉行；路透指習特會或將達成農業協議，惟中國增購大豆意願有限
|移遠通信被列入涉軍中企名單，否認指控並起訴美國五角大樓
《國際要聞》
|美國再釋5330萬桶戰略石油儲備，規模為歷來第二大；工黨地選慘敗，至少72名國會議員促施紀賢辭職
|俄羅斯將今年經濟增長預期從1.3%下調至0.4%，但維持油價預測不變
《外圍經濟》
|習特會前美財長先訪東京，過問日本干預匯市政策
|韓國官員提議用AI稅收發放公民紅利，引發股市盤中巨震
|泰國4月消費者信心指數跌至50.6，至8個月新低
|柏瑞投資指美伊局勢仍不明朗，已減持黃金布局商品逆價差策略
|DWS指美國市場受惠於AI資本開支熱潮帶動上升，上調美股評級至「中性」
《其他消息》
|李家超稱推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展
|盧寵茂會見內地及海外代表團，推動醫療衞生合作
|馬時亨稱內地AI產業競爭力不斷攀登新台階，香港是內地AI企業走出去最佳平台
|羅淑佩見證港與波爾多簽署美酒佳餚旅遊推廣備忘錄
|澳門旅遊局希望今年來訪澳門國際旅客人數能突破300萬人；摩根士丹利指澳門去年中場收入超過2019水平，惟貴賓廳業務大幅萎縮
|美國博彩業協會指亞洲市場依然充滿著機遇，尤其是非博彩投資及多元旅遊發展
|Uber表示1萬至1.5萬網約車牌照配額難以應付現時需求，服務供應將大減
|四太梁安琪家族1.68億購盈大地產中環雅盈峰全層3個單位
|本港4月份中小型企業務收益動向指數下跌至44
|民政總署指如有網吧疑提供留宿服務涉嫌無牌經營賓館，將提出檢控
|瑞銀料金價今年將再創新高，回調至每盎司4000美元或為吸納良機
|結業潮持續，美心旗下「URBAN Cafe Commune」全線關閉
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