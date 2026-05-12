《日入而息》傳百勝中國及凱雷等競購怡和餐飲業務，京東集團首季經調整盈利跌42%勝預期

傳百勝中國、凱雷爭奪怡和餐飲業務，香港KFC及必勝客或將易主

京東(09618)首季經調整純利按年跌42%勝預期，新業務虧損按季收窄至104億人幣

京東工業(07618)首季經調整盈利按年升54%至2.29億人幣，收入升25%；擬回購最多價值2億美元股份

京東物流(02618)首季純利升95%至8.8億元人幣，經調整盈利升40%；擬回購最多12億美元公司股份

京東健康(06618)首季經調整盈利按年升6%，收入升17%；擬回購最多10億美元股份

泡泡瑪特(09992)首季度整體收益按年增長75%-80%，中國收益增逾倍

騰訊音樂(01698)首季經調整淨利潤按年增長7%至22.7億人幣

快手(01024)正評估擬議重組可靈AI資產方案，不排除引入外部融資，惟方案仍處初步階段

市監總局附條件批准騰訊(00700)收購喜馬拉雅股權案，要求作出五項承諾；微信狀態可看訪客記錄？騰訊張軍稱已停止測試，絕不開發提供已讀和訪客功能

銀娛(00027)首季淨收益按年升11%至124億元，經調整EBITDA升8%；五一假期生意穩健增長，世界盃期間推直播等節目吸客

九置(01997)吳天海稱本港零售業已出現轉勢，五一黃金周旗下中環及尖沙咀酒店房租按年錄單位數增長

李家超稱推進北都產業園區建設，助力具身智能產業發展；馬時亨稱內地AI產業競爭力不斷攀登新台階，香港是內地AI企業走出去最佳平台

智元機器人料今年銷售規模仍錄數倍增幅，將在港成立國際研發總部；目標今年量產數萬部機器人，海外銷售佔比逾30%

金沙(01928)鄭君諾稱澳門在疫情後已超出預期反彈，澳門六大博企正積極推動多元化；澳門旅遊局希望今年來訪澳門國際旅客人數能突破300萬人；摩根士丹利指澳門去年中場收入超過2019水平，惟貴賓廳業務大幅萎縮；美國博彩業協會指亞洲市場依然充滿著機遇，尤其是非博彩投資及多元旅遊發展

宇樹科技發布GD01載人變形機甲，定價390萬元起；宇樹王興興考察調研雄安新區，從多領域場景應用加強城市治理等合作