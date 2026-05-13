恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134636張，增3354張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為134636張，較前增3354張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148000張，增3492張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/05(二)
|134636
|3354
|148000
|3492
|11/05(一)
|131282
|104
|144508
|281
|08/05(五)
|131178
|-7907
|144227
|-7612
|07/05(四)
|139085
|-11390
|151839
|-9645
|06/05(三)
|150475
|15396
|161484
|15502
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/05(二)
|38527
|1745
|46738
|1862
|11/05(一)
|36782
|321
|44876
|556
|08/05(五)
|36461
|3129
|44320
|3302
|07/05(四)
|33332
|-2888
|41018
|-1760
|06/05(三)
|36220
|-9298
|42778
|-9461
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇