恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224533張增1581張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為224533張，較前增1581張；若計入其他月份的未平倉合約，總數268779張，增2384張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/05(二)
|224533
|1581
|268779
|2384
|11/05(一)
|222952
|-1632
|266395
|-1826
|08/05(五)
|224584
|-4407
|268221
|-4620
|07/05(四)
|228991
|-6759
|272841
|-6221
|06/05(三)
|235750
|23199
|279062
|23811
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/05(二)
|66228
|116
|97306
|658
|11/05(一)
|66112
|1344
|96648
|1294
|08/05(五)
|64768
|1838
|95354
|2107
|07/05(四)
|62930
|-221
|93247
|33
|06/05(三)
|63151
|3310
|93214
|3574
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
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