即月期指最後交易價26293升38點，低水95點

即月期指最後交易價26293，升38點，低水95點，暫成交76636張。即月國指期貨最後交易價8863，跌18點，低水13點，暫成交71109張。另外，即月科指期貨最後交易價5106，升18點，高水12點，暫成交124670張。

《經濟通通訊社13日專訊》