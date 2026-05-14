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期貨新聞

14/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數170907張，增36271張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為170907張，較前增36271張；若計入其他月份的未平倉合約，總數187605張，增39605張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/05(三)1709073627118760539605
12/05(二)13463633541480003492
11/05(一)131282104144508281
08/05(五)131178-7907144227-7612
07/05(四)139085-11390151839-9645

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/05(三)36073-245444315-2423
12/05(二)385271745467381862
11/05(一)3678232144876556
08/05(五)364613129443203302
07/05(四)33332-288841018-1760

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》

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