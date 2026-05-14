恒指期貨現貨月份未平倉合約總數170907張，增36271張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為170907張，較前增36271張；若計入其他月份的未平倉合約，總數187605張，增39605張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|170907
|36271
|187605
|39605
|12/05(二)
|134636
|3354
|148000
|3492
|11/05(一)
|131282
|104
|144508
|281
|08/05(五)
|131178
|-7907
|144227
|-7612
|07/05(四)
|139085
|-11390
|151839
|-9645
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|36073
|-2454
|44315
|-2423
|12/05(二)
|38527
|1745
|46738
|1862
|11/05(一)
|36782
|321
|44876
|556
|08/05(五)
|36461
|3129
|44320
|3302
|07/05(四)
|33332
|-2888
|41018
|-1760
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
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